La Goletta Verde arriva nei lidi ravennati con un flash mob contro le estrazioni

L’Emilia Romagna sarà la terzultima regione toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in viaggio lungo le coste italiane per denunciare e contrastare i “pirati del mare” e per informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze. L’imbarcazione ambientalista farà tappa sabato 4 agosto a Lido di Dante e il 5 e 6 agosto si sposterà a Porto Garibaldi (Fe).

A Lido di Dante, ore 14.30 nella Piazzetta di Viale Matelda, si terrà il Flash Mob #NoOil contro le trivellazioni e i sussidi alle fonti fossili. Durante il passaggio di Goletta Verde nei pressi della piattaforma Angela Angelina ci si dirigerà in spiaggia per chiedere lo stop alle estrazioni e fermare la subsidenza.

Durante le sue tappe Goletta Verde incrocerà le altre iniziative estive promosse da Legambiente “Usa e getta? No Grazie”, la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione di Legambiente contro l’uso di materiali monouso in plastica come piatti, stoviglie, bottiglie e bicchieri.

Come sempre, infine, con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde, oppure scrivere a sosgoletta@legambiente.it.