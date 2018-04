La Gran fondo del Sale in sostegno dei ragazzi di San Patrignano

La gran fondo Via del Sale, in occasione della sua 22^ edizione, ha scelto di sostenere lo sport per i ragazzi di San Patrignano e di lanciare quindi un’iniziativa benefica, invitando tutti gli appassionati del pedale ad aderire con la generosità e la solidarietà che contraddistinguono i ciclisti.

Sono già in vendita i dorsali del Charity Program, in numero limitato, il cui ricavato servirà a coprire i costi per sostenere le diverse attività svolte in comunità, dove lo sport è uno fra i più importanti strumenti educativi per il recupero delle persone accolte.

Ecco le quote per aderire all’iniziativa benefica:

N.135 iscrizioni a quota 60,00 euro: Partenza secondo tempo di merito (a seconda del miglior tempo realizzato negli ultimi due anni);

N.50 iscrizioni a quota 100,00 euro: Partenza in Griglia Rossa Onore, con pettorali dal numero 51 al 1000;

N.10 iscrizioni a quota 300,00 euro: Partenza in Griglia VIP, con pettorali dal numero 11 al 20 ed ingresso in griglia riservato;

N. 5 iscrizioni a quota 1.000,00 euro: Partenza in Griglia VIP, con pettorali dal numero 1 al 5 ed ingresso in griglia riservato. Inclusi nell’iscrizione anche il soggiorno per due in hotel 4 stelle vicino alla partenza (una notte in camera doppia con pernottamento e colazione), l’ingresso per 2 persone alla Fantini Wave Spa (con percorso sensoriale e due massaggi relax) ed il pranzo al Ristorante Calamare, sulla spiaggia del Fantini Club a Cervia, domenica 6 Maggio per due persone.

Per maggiori informazioni: http://granfondoviadelsale.com/index.php#iscrizione