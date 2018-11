"La Grande Guerra al cinema", ne parla Enrico Gaudenzi

Giovedì 15 novembre, ore 17.30, presso la Sala Spadolini della Biblioteca Oriani si terrà la presentazione del volume di Enrico Gaudenzi, La Grande Guerra al cinema. Tra narrazioni e censure (CLUEB 2017).

Il libro del prof. Gaudenzi, già autore di importanti studi sull’argomento, prende in esame i circa duecento film italiani che, nell’ultimo secolo, hanno avuto per tema la Grande Guerra. Il saggio, arricchito da una corposa filmografia e da alcune schede di approfondimento sui più significativi titoli stranieri, ci guida quindi in un viaggio nel cinema italiano dedicato all’immane conflitto del ’15-’18, attraverso due prospettive: la storia e l’analisi delle singole pellicole e l’operato della censura, che non di rado, come nel celebre caso de La grande guerra di Mario Monicelli, ravvisò in quei film aspetti ritenuti lesivi dell’“onore nazionale”. Dalla ricerca, che è anche il racconto di uno spaccato di storia della società italiana, emergono continuità e discontinuità, temi ricorrenti e innovazioni rivoluzionarie nella narrazione cinematografica di quelle drammatiche vicende.

L’autore ne discuterà con Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa di Oriani, e Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia.