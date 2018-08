La Intercity Gospel Train Orchestra canta per la Casa del Volontariato

Sabato 25 agosto alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi la Consulta del Volontariato di Cervia ha organizzato un concerto per raccogliere fondi per la costruzione della Casa del volontariato.

A esibirsi in concerto sarà “Intercity Gospel Train Orchestra” sul tema “La musica come linguaggio universale che dona emozioni e unisce all’ascolto”. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Cervia.

Sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria organizzata per finanziare la costruzione della Casa del volontariato al costo di 2 euro.

L’estrazione avverrà il 9 settembre. 1°premio auto UP Wolkswagen km zero; 2°premio crociera nel Mediterraneo di otto giorni per due persone; 3°premio weekend benessere; 4°premio televisore 32”; inoltre saranno distribuiti altri sedici premi.