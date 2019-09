"La marea e il clima", al via con Venezia il ciclo di incontri al Rione Verde

Giovedì alle 21, al Rione Verde, in via Cavour 37, a Faenza, è programmata la conferenza “Resilienza lagunare”. E’ il primo appuntamento di un ciclo di tre conferenze, dal titolo “La marea e il clima”, organizzate da Casa Museo Raffaele Bendandi, la società Te.Ma Faenza e il Rione Verde. Giovanni Cecconi, direttore di Venice Resilience Lab, parlerà di come nei secoli i veneziani si sono adattati a vivere e fiorire sulle acque della laguna, con sorprendenti infrastrutture e innovazioni, dal secondo secolo sino ai giorni nostri, conservando e realizzando l’unica laguna al mondo con flusso mareale regolabile.

La prossima sfida è ora quella di trovare le soluzioni per preservare questa realtà unica al mondo. Interverrà, inoltre, Gianfranco Castelli, della ditta Te.Ma di Faenza, società all’avanguardia nel settore delle indagini territoriali, che illustrerà come le tecniche topografiche hanno consentito di comprendere i problemi e affrontarli per progettare e verificare soluzioni efficaci, riducendo al minimo i costi di gestione e mantenimento nel caso di opere quali il Mose di Venezia o il ripascimento delle spiagge con sabbia. Seguiranno altri due incontri, il 18 e il 30 settembre prossimi.