“La Milanesiana” arriva in Romagna: fra gli ospiti del festival anche Piero Chiambretti

Per la prima volta questa estate arriva a Cervia “La Milanesiana”, il festival culturale ideato da Elisabetta Sgarbi. Quest’anno la manifestazione ha rischiato di non vedere la luce a causa della pandemia, ma l’edizione 2020 è stata salvata e fa tappa anche a Cervia, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid. Un evento dal respiro internazionale che vede riuniti in un unico Festival tanti big della cultura, del cinema, della muisca e della letteratura italiana e straniera. L’evento sarà disponibile anche in streaming sulle pagine social de “La Milanesiana”.

Un festival che vede 41 appuntamenti in 12 città, con più di 100 ospiti. In particolare “La Milanesiana” fa tappa il 6 agosto a Cervia, presentando un dialogo che ha protagonista la televisione, con Piero Chiambretti e il giornalista Antonio Dipollina. A far da sottofondo nelle tappe romagnole c'è la musica degli Extraliscio.

"E’ un onore avere qui a Cervia “La Milanesiana” di Elisabetta Sgarbi - dichiara i Sindaco di Cervia Massimo Medri - Sarà sicuramente un evento importante per la città e che ci permetterà di avere nella nostra località un grande "laboratorio di eccellenza" di letteratura, cinema, musica, arte, scienza, filosofia. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato perché quest’evento vedesse la luce, nonostante tutto".