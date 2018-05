La Municipal e i Figli dell'Officina live in piazza per il Mei 2018

Sono La Municipal e i Figli dell'Officina i primi due nomi di artisti emergenti che si esibiranno al MEI 2018 sabato 29 settembre a Faenza, emersi come vincitori dei contest del Primo Maggio di Roma e del Primo Maggio di Taranto con i quali il MEI, unico festival italiano, era gemellato.

Si sono esibiti al Concertone 2018 in qualità di vincitori di 1M NEXT 2018: Erio, La Municipal e Zuin. Il vincitore assoluto e' risultata la band La Municipal che e' stata proclamata sul palco del Primo Maggio di Roma in diretta su Rai Tre. Durante l’evento ha avuto la possibilità di ricevere i premi di SIAE, Nuovo Imaie, L' Altoparlante e MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza.

Dunque suoneranno al MEI 2018, sabato 29 settembre, in Piazza del Popolo.

I Figli dell'Officina sono invece i vincitori del contest #destinazionaunomaggio a Taranto e, di conseguenza, anche loro suoneranno al MEI di Faenzasabato 29 settembre.