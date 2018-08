La musica del Bagnacavallo Festival continua con la Contrada Lamierone

La vigilia di Ferragosto il Bagnacavallo Festival fa tappa a Boncellino. Martedì 14 agosto alle 21.30 è infatti in programma, nel cortile di casa Ossani, il concerto del gruppo Contrada Lamierone.

Andrea Branchetti (organetto e clarinetto), Nicole Fabbri (fisarmonica e metallofoni) e Francesco Bucci (trombone) porteranno il pubblico del Bagnacavallo Festival alla scoperta della Contrada Lamierone, un piccolo borgo immaginario disperso in un angolo di mondo, dove non arrivano le frequenze radio e gli abitanti per scandire il tempo suonano strumenti e fischiettano melodie portate dal vento, o imparate da qualche vagabondo. Lo spettacolo trasporterà in un suggestivo viaggio tra la Francia di inizio Novecento, con richiami al musette e al manouche, e l’Est Europa con arie balcaniche e tzigane e brani originali, con improvvisazioni dal sapore swing.

L’ingresso alla serata è a offerta libera. Il cortile di casa Ossani è in via Malpeli 7 a Boncellino. In caso di maltempo lo spettacolo di terrà nella Sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

La settima edizione di Bagnacavallo Festival proseguirà martedì 21 agosto, alle 21.30, nel giardino di casa Minguzzi con un omaggio a Gioachino Rossini nel 150° anniversario della morte: Le sonate a quattro in collaborazione con Rossini Summer Fest, a cura di LaCorelli di Ravenna.