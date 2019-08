La musica di Mirco Mariani e Mauro Ermanno Giovanardi

La penultima serata della stagione del Peter Pan in 3d, diretta da Luigi Bertaccini, vede insieme due straordinari talenti della musica italiana, Mirco Mariani e Mauro Ermanno Giovanardi. L'appuntamento è per mercoledì 21 agosto, come sempre sulla spiaggia 36 di viale delle Nazioni a Marian per una chiacchierata e qualche brano dal vivo.

La scintilla tra i due è scoccata grazie alla collaborazione tra Mariani e Giovanardi nel progetto “Fwora Jorgensen” un affascinante album di canzoni ispirate dal grande regista scandinavo Aki Kaurismaki in cui Giovanardi canta “Bacio rubato”, da lì l’idea di creare una serata in cui due artisti così singolari potessero incontrarsi e raccontarsi.

La biografia di Giovanardi è, ovviamente, segnata, dalla grande avventura dei La Crus (da poco nuovamente recuperata per una serie di spettacoli unici) passando per una carriera solista che lo ha visto vincere i più importanti premi nazionali, San Remo e una serie di album per adesso fermi all’omaggio alla musica italiana degli anni ’90 “La mia generazione” pubblicato nel 2017.

Mirco Mariani da San Piero in Bagno ha invece aperto la sua carriera con i seminali “Mazapegul” per poi incontrare Vinicio Capossela di cui è stato, ed ancora adesso è, il batterista. Lo si può trovare una sera sul palco con il suo progetto di punk da balera “Extra liscio” e la sera dopo a rendere omaggio al batterista jazz Paul Motian passando per la collaborazione con Pacifico. Altrimenti è sicuramente nel suo celebratissimo studio bolognese “Labotron” dove risiedono tutte le sue incredibili tastiere vintage…

Una serata all’insegna delle sorprese e della poesia, dove i due saranno accompagnati anche dall’ inseparabile chitarrista di Giovanardi, Marco Carusino.