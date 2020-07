La musica di Rossella Spinosa per ricordare il campione Fausto Coppi

Un omaggio a Fausto Coppi, figura leggendaria del ciclismo del secolo scorso: giovedì 23 luglio al Mic alle 21 è in programma uno spettacolo che abbina la musica alle immagini del documentario realizzato l’anno scorso, in occasione del centenario della nascita dal Museo del ciclismo Ghisallo.

La musica, composta ed eseguita al pianoforte da Rossella Spinosa, accompagna le immagini della vita in capitoli dell’indimenticabile campione. L’appuntamento si svolge nell’ambito della rassegna musicale “In Tempo”, un’occasione per ascoltare musica colta in città e propedeutica alla stagione Teatro Masini Musica 2020. L’evento sarà anticipato dalla lettura di poesie sul tema della bicicletta.

Si consiglia la prenotazione, con posti preassegnati, scrivendo a info@micfaenza.org – tel. 0546/697311 martedì-venerdì dalle 9 alle 18, lunedì e sabato dalle 9 alle 14. La biglietteria sarà aperta dalle ore 20 il giorno stesso dello spettacolo, salvo l’esaurimento dei posti a disposizione.