La musica di Vittorio De Scalzi: dai New Trolls a De Andrè

Venerdì 18 gennaio la programmazione del Teatro Socjale di Piangipane continua con la musica dei New Trolls con il suo leader Vittorio De Scalzi. A dare il via alla serata, alle 22.00, il cantautore cesenate Eugenio Balzani.

Una performance dal carattere acustico, in un viaggio lungo più di trent’anni: dagli esordi con i New Trolls in piena epoca beat, al periodo di ‘Senza orario, senza bandiera’ composto con De Andrè, alla produzione per grandi artisti della scena italiana, sino agli ultimi lavori da solista.

Vittorio De Scalzi è “il suonatore Jones”, il personaggio creato da Edgard Lee Masters nella “Antologia di Spoon river” ed immortalato da Fabrizio De Andrè in Non al denaro, non all’amore né al cielo.

Una vita trascorsa con la propria musica a rallegrare, consolare, commuovere; sentimenti che Vittorio (che collaborò alla realizzazione del disco) ricrea in questo spettacolo.

Accantonata momentaneamente la band Rock, racconta e si racconta, dando vita ad una performance dal carattere acustico, in un viaggio lungo più di trent’anni: dagli esordi con i New Trolls, in piena epoca beat, al periodo di Senza orario, senza bandiera, composto con De Andrè, alla produzione per grandi artisti della scena italiana.

E per concludere in una sorta di “anima genovese” dove hanno spazio alcune particolari versioni delle più significative canzoni del cantautore.

Naturalmente cappelletti nell’intervallo, come da tradizione.

Ingresso riservato soci Arci.