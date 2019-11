La musica e il pensiero di Faber con il live della Bandeandré e il libro di Paolo Finzi

Venerdì 29 novembre, alle 20.30 va in scena al Mama's Club di Ravenna una serata dedicata alla musica e al pensiero di Fabrizio De André. Si comincia con la presentazione del libro di Paolo Finzi "Che non ci sono poteri buoni", per proseguire con il concerto della Bandeandrè.

Il libro, raccoglie contributi, tra gli altri, di Dori Ghezzi, Stefano Benni, Bruno Bigoni, Carla Corso, Sandro Fresi, don Andrea

Gallo, e svela il pensiero (anche) anarchico del mitico Faber.

A seguire la Bandeandrè interpreta “Storia di un impiegato”, un disco importante per De Andrè, non solo in relazione al periodo storico e sociale in cui uscì, ma soprattutto nell’ambito dell’itinerario artistico di De André, come riflessione sul presente, che dal G8 di Genova, ai recenti movimenti ispirati a Occupy Wall Street, insegna quanto sia velleitario “buttare bombe” sui parlamenti, quando il vero potere risiede in ben altre e più occulte sedi.

Ingresso 10 euro.