Le proprietà benefiche della musica

Carlo Di Litta e l'Associazione Culturale La luna nel cerchio presentano l'incontro "La musica che ti fa stare bene - Le Proprietà Terapeutiche dei suoni nella Vita Quotidiana", a cura di Luca Vignali. Appuntamento sabato 12 maggio dalle ore 17 alle 19 presso il Planetario in via Santi Baldini 4, a Ravenna.



Si tratta di una conferenza esperienziale basata su 4 livelli di ascolto ed esercizi finalizzati all'utilizzo dei suoni nel processo di guarigione.

Vengono utilizzati: Violino, Diapason, Campane di Cristallo e Campane Tibetane.



Luca Vignali è un Direttore d’Orchestra, Laureato in violino, MusicoTerapeuta, Ricercatore sugli Effetti Benefici del Suono, e autore di diversi libri come : “L’arte di guarire con la Musica”.



Info e Prenotazioni: 338.2251483 – carlodilitta@gmail.com – lalunanelcerchio@gmail.com

Ingresso 10 euro per contributo spese organizzative