La musica indipendente non si ferma: confermata l'edizione 2020 del Mei

Non si ferma l’attività delle etichette indipendenti, nonostante l’emergenza sanitaria. Giordano Sangiorgi, patron del Meeting degli Indipendenti, fa il punto della situazione: “E' confermato il Meeting delle Etichette Indipendenti a Faenza, la più importante manifestazione dedicata alla nuova scena musicale indipendente italiana, in programma il 2, 3 e 4 ottobre dedicato a concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, oltre a una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale. Nel frattempo è partito il primo contest Mei Superstage per le band dell’Unione della Romagna Faentina under 35 e della Regione Emilia Romagna, che scade il 30 giugno, e poi dal 1 luglio si aprirà quello nazionale".

