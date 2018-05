"La Musica nelle Aie": band folk, natura e gastronomia

Parte il 10 maggio il primo evento del Maggio Faentino: giovedì “La Musica nelle Aie”, tradizionale festival che unisce folk, balli ed enogastronomia all’aria aperta, entra nel vivo sino alla conclusione del fine settimana, cedendo poi il testimone a Distretto A weekend.

Dal 10 al 13 maggio “La Musica nelle Aie” porta tante band e artisti a Castel Raniero. Una festa sulle colline faentine in cui si incontrano enogastronomia, natura e musica folk.

IL CARTELLONE - Si inizia giovedì 10 maggio coi Taranterrae. Venerdì 11 tocca ai Mi Linda Dama, vincitori del Premio Musica nelle Aie - Interpreti del 2017, mentre a seguire ci sono i siciliani Malanova.

Sabato 12 maggio appuntamento all'alba con l'Ensemble Naturton di Schwabisch Gmund, città tedesca gemellata con Faenza. Nel pomeriggio la musica irish-piratesca dei Folk Notes. In serata il pop-folk de L'Istrice (Premio Musica nelle Aie 2017 - Autori) e Ambrogio Sparagna & Orchestra Popolare Italiana in "Taranta d'Amore".

Domenica 13 è il turno del concorso musicale ‘La Musica nelle Aie - Castel Raniero Folk Festival 2018’ con 21 gruppi folk che suonano contemporaneamente per tutto il pomeriggio. Alla sera, in attesa dei Premi (Autori e Interpreti), la musica continua con il Duo Trabadel, il videoclip "Gumbarera" di Bonetti&Quinzan e il concerto di Vince Vallicelli.