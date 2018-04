La nuova dimensione jazz di Capiozzo, Guidi e Santimone

Per tutti gli appassionati della buona musica, venerdì 6 aprile, alle ore 21:30, sul palco del Barakka Café di Porto Fuori si esibiscono tre artisti che non ha bisogno di presentazioni, recensiti dalla rivista Sound nel 2006 come "l’unica realtà Italiana a districarsi nel loro genere": Christian Capiozzo alla batteria, Mecco Guidi alle tastiere e Daniele Santimone alla chitarra alla scoperta di una nuova dimensione della musica jazz.

Il trio, composto da Christian Capiozzo, Mecco Guidi e Daniele Santimone, vanta collaborazioni con artisti internazionali per il sound riconoscibile e l'affiatamento che li porta ad abbracciare vari stili musicali con grande personalità. Tra i tanti ricordiamo Jimmy Owens, storico trombettista americano, che li ha scelti in pianta stabile per accompagnarlo in vari tour e nella realizzazione dell'album Peaceful Walking del 2007.

Il trio, dopo essersi esibito in importanti festival e club, da Novokuzneck in Siberia fino allo storico “Blue Note” di New York, torna con un nuovo album nel 2016, Movie Soundtrack Experience, la cui particolarità è racchiusa nelle dieci tracce originali registrate interamente in analogico: una miscela di soul, funk e jazz. Il titolo evoca il desiderio di comporre brani ispirandosi alle colonne sonore dei film che hanno influenzato il background di molte generazioni, omaggiando grandi compositori che fanno ormai parte della storia della musica da cinema. L'album vede al suo interno vari ospiti e costituisce un nuovo esperimento per il gruppo, che si proietta in un viaggio musicale con una consapevolezza ed esperienza maggiori.