La passeggiata sula "via dei nidi"

Venerdì 26 giugno si parte alle 14.30 per la passeggiata lungo la via dei nidi. Ritrovo al Centro Visite Salina di Cervia e poi muniti di binocolo ci si incammina lungo la ‘via dei nidi’, in questo periodo ricca di piacevoli sorprese, dove osservare gli uccelli in cova, il corteggiamento, l’accudimento dei piccoli e le tecniche di difesa del nido.

Lungo la passeggiata si possono scoprire anche la flora tipica e le piante ‘amanti del sale’. Dalla Torretta di avvistamento ci si lascia ammaliare dal panorama della Salina, dove acqua e cielo si confondono, con la possibilità di scattare qualche bella foto.

Biglietti: 6,50 euro.