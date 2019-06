Menù sfiziosi e buon vino a "La piazza in tavola"

Prendono il via con La piazza in tavola, martedì 18 giugno, gli eventi del calendario Di martedì sera, realizzati grazie al nuovo accordo di collaborazione fra Comune e associazione “Bagnacavallo fa Centro” con il supporto della Pro Loco, delle associazioni e degli esercizi commerciali del territorio.

La piazza in tavola conferma la sua formula, con l’osteria allestita sotto le stelle, la musica, il mercatino dei prodotti tipici e la premiazione del miglior Bursôn uscito vincitore dalla finale del concorso enologico promosso dal Consorzio il Bagnacavallo.

Si inizia alle 18 con Le mani in pasta, laboratorio per bambini in collaborazione con le Azdore di Romagna. Alle 19.30 aprirà i battenti l’osteria in piazza, con menu a cura di Osteria Malabocca, Ristorante Raggio di Sole, Macelleria dell’Arco e Pasticceria Tiffany. Dalle 20, la cena sarà accompagnata dai Musicanti di San Crispino, e alle 21.30 si terrà la premiazione del miglior Bursôn etichetta nera attualmente in commercio, che sarà premiato con il Cavallo Nero, originale gioiello ideato, realizzato e offerto dall’orafo Paolo Ponzi di Bagnacavallo.

Di martedì sera proseguirà il 25 giugno e il 2 e 9 luglio con molte altre proposte per le vie e le piazze del centro storico: spettacoli, animazioni, musica, mostre, mercatini, gastronomia da passeggio e negozi aperti.

L’estate a Bagnacavallo e nelle frazioni prevede poi numerosi altri appuntamenti, dal consueto appuntamento con Bagnacavallo al cinema (tutte le sere alle 21.30 fino al 31 agosto) al Bibliocaffè (incontri con gli autori il 17, 24 giugno e 1, 8 luglio nel chiostro delle Cappuccine), dalla Festa della musica (21 giugno) alla Festa dei Vicini (28 giugno), da Quel che passa in convento (eventi all’Albergo Antico Convento San Francesco) alla Notte verde all’Ecomuseo (12 luglio), dalla Cena dei Popoli (6 luglio) alla festa a tappe A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio (18 luglio). Ad agosto torneranno poi gli appuntamenti con il Bagnacavallo Festival e il Festival del Volontariato.