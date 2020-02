"La piccola pesca in Emilia Romagna. Storia e ruolo": se ne parla alla Casa Matha

Martedì 11 febbraio, alle ore 17.00 presso la sala maggiore della Casa Matha in piazza A. Costa 3, si terrà il quarto appuntamento all’interno del ciclo di lezioni dell’Area dell’Ambiente organizzate da Piergiorgio Vasi. Per l’occasione Fabio Fiori terrà unA lezione conferenza dedicata alla storia comune della pesca nelle nostre regioni affacciate sull’Adriatico nell’ambito di un’analisi storica ed evolutiva dell’attività di pesca quotidiana, così come essa ha caratterizzato la cultura e la società locali. L’appuntamento, inserito in più ampio programma legato ai Corsi di Istruzione Superiore curati dalla Casa Matha, è aperto al pubblico.