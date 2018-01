La poesia di Roberto Roversi e un Lucio Dalla in versione rap

La serata di venerdì 2 febbraio, al CISIM di Lido Adriano, è dedicata alla poesia di Roberto Roversi, che ha ispirato il cantautore bolognese Lucio Dalla.

Roberto Roversi è l’autore dei testi di tre dei più famosi album di Lucio Dalla, quelli che segnarono il passaggio dai suoi successi "commerciali" (“4 marzo 1943” e “Piazza Grande”) alla sua dimensione di artista maturo.

I dischi, "Il giorno aveva cinque teste", "Anidride solforosa" e "Automobili" (usciti tra il 1973 e il 1976) contengono alcune delle canzoni più amate di Dalla, e sono stati recentemente ripubblicati in un cofanetto che è andato subito esaurito.

Da quel periodo in poi, Roversi scrisse tantissimi altri testi – per Dalla e per altri - molti dei quali furono musicati, soprattutto dagli Stadio (come "Chiedi chi erano i Beatles”) ma molti altri sono inediti. Nella primavera del 2017, Antonio Bagnoli - nipote di Roversi - ha consegnato agli Zois sette testi inediti nell'idea che il gruppo potesse sceglierne uno o due da pubblicare.

Gli Zois hanno invece scelto di lavorare a tutti e sette i testi, creandone altrettante canzoni "roversiane", dai temi duri: la disoccupazione, il lavoro in fabbrica, l'emigrazione, la violenza sulla donna. Un'occasione per ascoltare la parola di un grande poeta del Novecento musicata da un gruppo emergente tra i più interessanti del panorama musicale italiano.

Apre la serata, alle 21, il rapper Max Penombra con “Dallalicious”, progetto su Lucio Dalla targato Cisim, nato in collaborazione con il dj calabrese di adozione ravennate Nersone aka Ciccio B. Le musiche del cantautore bolognese sono state riadattate al rap e Max Penombra ha scritto testi inediti in pieno stile Dalla.

