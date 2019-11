La poesia toponomastica nel libro “A vaion par Ravena” di Marcello Minghetti

Venerdì 29 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Giardino di Palazzo Rasponi in Piazza Kennedy a Ravenna, si svolge la presentazione del libro di Marcello Minghetti “A vaiōn par Ravena” (A spasso per Ravenna) per i tipi delle Edizioni del Girasole.

Intervengono Gianandrea Baroncini (Assessore comunale), Alvaro Ancisi (Consigliere comunale), Laura Rossi (Capo Area Infanzia Istruzione e Giovani) e Massimo De Simone (Curatore dell’opera). Sono presenti i famigliari di Minghetti e Rosetta Berardi per le Edizioni del Girasole.

In questo volume postumo Marcello Minghetti ci conduce per mano tra le vie cittadine alle quali dedica una quarantina di sonetti in dialetto (con traduzione in lingua italiana) dedicati ai luoghi più significativi dei nove antichi rioni di Ravenna.

In questo modo Minghetti ha fondato un nuovo genere letterario: la poesia toponomastica. Un genere letterario che si libra tra la storia e l’ironia mirando sia a istruire che a divertire il lettore.

Ingresso libero.