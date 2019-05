La presentazione del libro di Roberto Pazzi "Verso Sant'Elena" a palazzo Milzetti

Richiamandosi idealmente al suo esordio narrativo con "Cercando l’imperatore", rievocazione degli ultimi giorni dello zar Nicola II, Roberto Pazzi focalizza qui il suo sguardo su un altro imperatore nel momento del declino: Napoleone prigioniero degli inglesi sulla nave in rotta per Sant’Elena. E lo fa mescolando romanzo storico e diario intimo, con grande lucidità intellettuale e capacità di rivisitare momenti e figure della Storia. Il romanzo offre singolari coincidenze ed assonanze con il luogo della presentazione sia per la trama dei cicli pittorici, tra eroi vinti e vincitori, sia per la figura del committente,

Francesco Milzetti, coetaneo di Napoleone e capitano colonnello della Regia Guardia d'Onore, cavaliere della Corona Ferrea, vicinissimo al vicerè Eugenio di Beauharnais. Roberto Pazzi, poeta, narratore e giornalista tradotto in ventisei lingue, è considerato uno dei più originali e visionari scrittori italiani. Vive a Ferrara, dove insegna all’Università e tiene annuali corsi di scrittura creativa (presso la scuola “Itaca” da lui fondata nel 2014), svolgendo un’intensa attività di conferenziere nei vari paesi del mondo dove è diffusa la sua opera.

Introduce Enrica Domenicali. Interviene in dialogo con l’Autore il poeta Daniele Serafini.

Sabato 25 maggio

Apertura 8.30 - 18.30/ ultimo ingresso 18

Ore 17.00 Presentazione del libro di Roberto Pazzi "Verso Sant'Elena"



INFO

POLO MUSEALE DELL’EMILIA ROMAGNA SEDE DI FAENZA, Palazzo Milzetti

Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna Via Tonducci, 15 - Faenza (Ra)

Tel. 0546/26493

Fax 0546/21015

pm-ero.pamilzetti-ra@beniculturali.it

www.palazzomilzetti.jimdo.com

www.facebook.com/Palazzo-Milzetti-Museo-dellEtà-Neoclassica-in-Romagna