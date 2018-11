La rassegna "giovani" si chiude con l’Ensemble Strumentale dell’Istituto Verdi

Si conclude alla Sala Corelli del Teatro Alighieri la rassegna Giovani in Musica curata dall’Associazione Angelo Mariani, dedicata in questa XIV edizione alla musica d’insieme.

Il concerto finale in programma venerdì 9 novembre 2018 alle ore 17 sarà affidato all’Ensemble Strumentale dell’Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” di Ravenna.

La principale istituzione musicale cittadina riserva un ruolo fondamentale alla pratica d’insieme nella formazione del musicista, che in ambito di ensemble impara a coniugare le esigenze dell’insieme, quali intonazione, fusione dei suoni e sincronia, con la capacità di controllo individuale dei meccanismi tecnici, posturali e respiratori.

L’ensemble, diretto da Federico Ferri, docente di esercitazioni orchestrali, eseguirà un programma classico, con composizioni di Vivaldi, tra cui il celebre concerto “Il Cardellino”, Bach e Mozart, tra cui la Sinfonia n. 1 K. 16 scritta dal compositore di Salisburgo a soli 9 anni. Le parti da solista saranno sostenute dal pianista Filippo Bittasi, dal flautista Carlo Margotti, dai violini Justyna Pajak e Martina Santarelli.

La rassegna Giovani in Musica si realizza in collaborazione col Comune di Ravenna- Assessorato alla Cultura, Regione Emilia-Romagna, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Biglietti a € 3,00. Biglietti omaggio per allievi di conservatori e istituti musicali.