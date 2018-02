“La Regina del Florida”: le canzoni di Capossela interpretate da Serena Bandoli

Martedì 20 febbraio al Teatro Socjale di Piangipane la voce di Serena Bandoli è protagonista, insieme a Marco Cavina (Violino), Francesco Gaddoni (Violoncello), Stefano Ricci (Contrabbasso) e Paolo Arfelli (Batteria), del concerto “La Regina del Florida” (Canzoni di Vinicio Capossela). Ingresso dalle 20 e 30, spettacolo dalle 21 e 30.

Un nuovo progetto targato Teatro Socjale: un tributo del tutto particolare e innovativo a Vinicio Capossela realizzato da Serena Bandoli.

Da diversi anni la cantante ed insegnante Serena Bandoli, lavora ed esplora a suo modo il mondo della canzone d’autore, da De Andrè a Gaber fino a Piero Ciampi, prevalentemente insieme al compagno di viaggio Fabrizio Tarroni.

Con questa particolare formazione composta per lo più da archi, si tenta di dare nuove sfumature poetiche al vasto e magico repertorio di Capossela. Non una voce accompagnata da musicisti ma un ensamble che crea originali arrangiamenti che si fondono con il canto che racconta.

Serena Bandoli negli anni ha inciso Sabato al Corallo e Scivola vai via, sempre insieme al chitarrista Fabrizio Tarroni.

Come al solito tra primo e secondo tempo verranno serviti i mitici cappelletti del Socjale.

Ingresso riservato ai soci Arci, possibilità di fare la tessera 2018 direttamente in cassa. Costo del biglietto 5 euro.

Info www.teatrosocjale.it