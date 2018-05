La tradizionale Sagra della Porchetta e del Tortellino, giunta alla 36° edizione, prende il via il 17 maggio a Lavezzola. Giovedì 17 e venerdì 18 gli stand gastronomici aprono dalle ore 19, mentre sabato 19 e domenica 20 si può prenotare un posto a tavola anche a pranzo, con inizio ore 12.

Il programma, come di consueto, è ricco di iniziative che riempiranno le giornate del weekend lavezzolese. Giovedì sera la grande anteprima: si balla sulle note rock ‘n roll de “I Beghi per Caso”. Per il giorno successivo è previsto l’avvio ufficiale dell’evento: dalle ore 19 apre il mercatino degli hobbisti, mentre gli sportivi della Bassa Romagna possono dividersi tra il campo sportivo, dove si tiene il 19° Memorial “Marco Ghirotti”, e la manifestazione podistica non competitiva. Alle ore 21.15 tutti in pista con la “Orchestra Mirco Gramellini”. Sabato 19 i battenti della sagra aprono già dalle ore 9 con il Trofeo “Paolo Ferrieri”, raduno cicloturistico giunto alla 33° edizione, mentre per la serata prevista l’esibizione de “I Figli dell’Oblio”, Tribute Band de “I Nomadi”. Durante la giornata spazio anche ai bimbi, con la festa a loro dedicata presso l’Asilo Nido programmata per le 15.30. Domenica 20 giorno di chiusura: ed è un gran finale con lo show di “Joe di Brutto”.

La Sagra della Porchetta e del Tortellino, da sempre, assieme ai suoi 10.000 visitatori l’anno, sostiene l’Istituto Oncologico Romagnolo nelle sue attività di ricerca oncologica, di prevenzione, di assistenza ai pazienti oncologici e di sostegno ai programmi di cure palliative dell’Hospice Benedetta Corelli Grappadelli di Lugo. In particolare quest’anno il ricavato andrà ad intensificare l’impegno che lo IOR sta mettendo in campo a supporto del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Umberto I, impegno che di recente ha portato all’acquisto del dispositivo Paxman Scalp Cooler, casco refrigerante il cui scopo è quello di scongiurare la caduta dei capelli per le donne in chemioterapia.