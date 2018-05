La scuola "campione" di riciclo festeggia con tanti giochi e un libro

Sabato 26 maggio si svolge la festa dell’istituto Morelli, “campione” di riciclo, con giochi ecologici e la presentazione di un libro di racconti sull’ambiente impreziosito dalle illustrazioni dell’artista Rupert van Wyk.

“Il Mondo comincia da noi”: non una semplice festa di fine anno ma l’epilogo di un progetto dedicato all’ambiente, all’ecologia, al riciclo e alla promozione dei valori di solidarietà, del rispetto di se stessi e degli altri al quale hanno contribuito con passione, dedizione ed entusiasmo alunni, insegnanti e genitori. Appuntamento dalle 9,30 nel giardino della Fondazione Morelli, in via Morelli a Ravenna, per i consueti saluti prima delle vacanze estive. C'è una merenda per i più piccoli e non manca l’aperitivo per i grandi ma soprattutto è l’occasione per presentare il libro “Il Mondo comincia da noi”, raccolta di favole e racconti inventati dai bambini delle dieci classi della Morelli. Dalla loro fantasia, con la supervisione dei docenti, sono nate storie originali e avvincenti. Un lavoro collettivo con un tema ben preciso: il rispetto per l’ambiente, una delle regole basilari che bisogna imparare da piccoli perché, appunto, “Il Mondo comincia da noi” (il titolo dell’opera è anche quello della giornata).

Da tempo la scuola Morelli, che fa parte dell’istituto comprensivo Damiano, si distingue per la sua sensibilità ambientalista. Basti pensare che durante l’anno scolastico 2016-17 sono stati raccolti 2940 chili di carta per la manifestazione Carta day e ancora meglio è andata quest’anno con 3045 chili (preziosissimo l’apporto logistico del signor Alex Palushaj). Per il progetto Riciclandino di Hera, poi, lo scorso anno sono stati conferiti 10783 chili di raccolta differenziata che hanno fruttato alla scuola un premio di 114 risme e 1059 euro. I contanti, assieme al ricavato dell’ultimo concorso, saranno destinati per l’acquisto di materiale ludico didattico e per attività psicomotorie. Analoghe iniziative negli anni precedenti avevano permesso l’acquisto di una lavagna Lim.

L’obiettivo è quello di raccogliere fondi anche alla festa di sabato 26, grazie al libro (per il quale è possibile fare un’offerta), vero evento clou della giornata assieme ai giochi a squadre, tutti rigorosamente ricavati da materiali di riciclo. Tra questi una creazione di Paolo Buccelli, artigiano artefice di alcuni modelli per l’Italia in Miniatura. Il volume è impreziosito dalle illustrazioni di Rupert van Wyk, padre di un alunno della scuola Morelli e artista di caratura internazionale: i lavori di van Wyk sono stati pubblicati sulle principali testate giornalistiche italiane, inglesi e statunitensi. La sua passione rimane però illustrare libri per ragazzi.

Tra le persone a cui va uno speciale ringraziamento c’è Pasquale Lubrano Lavadera, insegnante in pensione e autore di libri per ragazzi, che da tre anni collabora con la scuola Morelli come nonno, lettore e scrittore. Conosciuto da tutti come “nonno Pasquale”, Lubrano ha intrattenuto i bimbi con le sue letture animate, autentiche occasioni di riflessione sull’amore, l’amicizia, la generosità, il rispetto per la natura e ha donato loro il “cubo dell’amore”, strumento per impegnarsi a vivere in armonia la quotidianità.