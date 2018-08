La sfida dell’estate 2018? Uscire dal Labirinto di Alfonsine

I labirinti sono classificati in tutto il mondo in base al livello di difficoltà che porta i visitatori a uscire in autonomia dal reticolo dei sentieri. Il Labirinto dinamico di Alfonsine in questo 2018 si è dunque guadagnato un bel “classe 9” (su una scala da 1 a 10). La sfida è dunque aperta: chi riuscirà a districarsi all’interno del labirinto di Carlo Galassi, disegnato da Luigi Berardi? Per il momento solo il1 0% dei visitatori è riuscito a risolverlo in autonomia e rispettando tutte le regole.

Il labirinto uno dei più grandi d’Europa con i suoi 70.000 mq di superficie e 5 chilometri di sentieri, da qualche anno è anche dinamico in quanto all’interno sono presenti delle porte che possono essere chiuse da chi le attraversa, “costringendo” in tal modo a far cambiare percorso a chi li segue e aumentando così la difficoltà ma anche il piacere e la bellezza di percorrerlo, anche più volte nel corso di una stagione.

Per tutti i temerari, i cuoriosi, gli avventurieri e per tutti coloro che vogliano trascorrere una giornata immersi nella natura all’interno di un’opera assolutamente unica nel suo genere, l’appuntamento al Labiritno di Alfonsine è per tutti i giorni dalle 16 alle 22, fino al 22/23 settembre quando prenderà vita anche la manifestazione di land art “Terrena”, organizzata dai Comuni della Bassa Romagna.