La sicurezza sul lavoro in campo con lo spettacolo "Binari"

Martedì 8 maggio, ore 21, in occasione della Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul lavoro, è in programma al Teatro comunale di Cervia: "Binari", uno spettacolo di improvvisazione messo in scena da Theatro Cesena.

"Binari" è uno spettacolo teatrale interamente improvvisato e drammaturgicamente creato sul momento seguendo gli input iniziali del pubblico. "Binari" porta sul palco le storie generate dalle vicende umane di quattro personaggi seduti in un vagone di un treno in viaggio. Quattro perfetti sconosciuti, anche agli stessi attori che accetteranno di interpretarli mettendoli a nudo e raccontando gioie, miserie l’ironia della vita.

Lo spettacolo si muove all'interno del programma di iniziative della rete Italia loves sicurezza, nata sul territorio nazionale per sensibilizzare sulle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 0547 80645 o scrivendo una mail a formazione@metodo71.it

Lo spettacolo partecipa alla raccolta fondi destinati alle attività dell' Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS. Durante la serata è possibile fare donazioni all' IRST - Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori.

L'evento è patrocinato dal Comune di Cervia.