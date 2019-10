La Stagione dei piccoli inizia dal gioco: un pomeriggio di allegria in città

Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro vuole celebrare e festeggiare i 30 anni della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con il “Ludo orienteering”, una manifestazione a cura di dirittoalgioco.it. Si tratta di un "grande gioco" da realizzare in città all’aperto, il pomeriggio del 20 ottobre, tempo permettendo, organizzato allo scopo di coinvolgere molte famiglie a percorrere le strade del centro per riscoprire assieme luoghi da giocare, ritagli di ambienti cittadini che bene si prestano a garantire in sicurezza l'esercizio del gioco.

Esperti promotori ludici con diversificate modalità coinvolgeranno i partecipanti in esperienze di carattere sensoriale, motorio, espressivo, creativo e manipolativo, soprattutto perché in tali luoghi si è liberi dalle auto tutto l'anno.

Non tutti sanno che il Teatro Rasi ha un giardino al suo interno, che in occasione degli eventi in programma ne La stagione dei piccoli 2019/20 è un luogo giocabile della città, gratuito per tutte le famiglie. Domenica 20 ottobre, dalle 14 alle 17, nel giardino del Teatro Rasi, è possibile divertirsi con I giochi di mastronocciola, la pista Gommascontro, e l’installazione Il serpente con le orecchie.

"Ludo orienteering" è un’anteprima de La stagione dei piccoli 2019/20. Il programma verrà presto presentato alla città.