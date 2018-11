La stagione dei piccoli prosegue con "Luna" di Teatro all'Improvviso

Giovedì 22 novembre, ore 18, al Teatro Rasi di Ravenna va in scena "Luna" di e con Dario Moretti.

Luna è una maestra molto speciale, che si dedica ai suoi bambini donando loro tutta la sua anima. Anche il modo in cui insegna è particolare, decisamente fuori dagli schemi: niente numeri e verbi da imparare, niente fiumi e montagne da studiare, Luna insegna la vita, mostrando semplicemente sé stessa. Senza una parola, è in grado di affascinare suoi “piccoli tesori”, che restano estasiati e quasi ipnotizzati dalla sua sola presenza. Attraverso i vestiti che indossa, i suoi movimenti e gli oggetti che porta in classe, Luna racconta ogni volta qualcosa di diverso ai suoi allievi. Ogni suo gesto è un insegnamento, una traccia che indica un percorso che li accompagna alla scoperta di sensazioni, di emozioni e di passioni.

Luna vive in un mondo fatto di curiosità e leggerezza, privo di oppressione e violenza, ma quando si scontra con la crudeltà e la stupidità la sua reazione è potente: non si lascia sopraffare, aumenta in maniera esponenziale la materia di cui è fatta e l’intensità delle proprie emozioni, crescendo a dismisura e coprendo ogni cos con la sua ombra. La rottura dell’equilibrio è però solo temporanea, non lascia traccia nella memoria di Luna, che ritrova la propria serenità con le persone e la natura. Luna è un inno alla bellezza, alla purezza, all’amore e alla gioia di vivere.

Attraverso il proprio corpo, instaura un rapporto sensibile con il mondo, indicando ai bambini la strada per vivere con semplicità la scoperta di sé stessi.

Ingresso unico 6€, promozione famiglia (2 adulti + 2 bambini) 20€.