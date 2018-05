La storia delle “Meraviglie Segrete” tra foto, porcellane e piante ornamentali

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo 30, fino al 15 maggio, una esclusiva mostra su “Meraviglie Segrete”, esposizione di fotografie, volumi di botanica, porcellane e piante ornamentali, che intende promuovere la manifestazione “Giardini Aperti”, giunta alla nona edizione, prevista nel territorio ravennate sabato 12 e domenica 13 maggio, dalle 10,00 alle 17,00.

I promotori hanno iniziato aprendo i propri giardini al pubblico quasi per gioco. Ora, dopo otto edizioni, si è deciso di organizzare una manifestazione che, senza rinnegare il proprio spirito originario, andasse nella direzione di accogliere il pubblico in modo più articolato.

“Meraviglie Segrete” è un appuntamento che racchiude cultura, arte, natura e territorio in modo semplice. Nessun biglietto, nessun evento a pagamento, viene offerto un nutrito calendario di “cose interessanti da vedere”, in modo assolutamente libero. Ognuno può trovare una dimensione congeniale, senza nessun vincolo. La visita alle zone umide, le attività per i bambini, le visite guidate, le conferenze, la mostra a tema alla Biblioteca Classense, fino al semplice spettacolo dei giardini privati aperti al pubblico. Saranno visitabili 76 giardini, con 42 specifici eventi per bambini e adulti.

