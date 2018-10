La tradizione dei pupi campani arriva a Palazzo Rasponi

Prosegue l’apertura a Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna (Piazza Kennedy) della mostra inedita in Emilia Romagna “La crudele storia - Personaggi dell’Opera dei Pupi a Napoli”, inaugurata in occasione della 43esima edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare, diretto dalla compagnia Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli di Ravenna, che si è svolto dal 21 al 30 settembre 2018.



La mostra propone esemplari unici provenienti dal museo IPIEMME (International Puppet Museum) di Castellammare di Stabia che ha sede presso la prestigiosa Reggia Borbonica di Quisisana, curato dalla Compagnia degli Sbuffi, che in oltre vent’anni di paziente lavoro e ricerca ha raccolto e conservato i materiali che compongono la mostra aperta fino al 14 ottobre.

Sarà possibile così osservare da vicino guappi, paladini, personaggi del popolo, animali mitologici, provenienti dalle Famiglie Furiati, Perna, Di Giovanni e Buonandi.



L’ingresso alla mostra è completamente gratuito.



La mostra potrà essere visitata nei giorni feriali dalle 15 alle 18 (tranne il lunedì) e nei giorni festivi dalle ore 11 alle ore 18. In occasione della Notte Oro di sabato 6 ottobre la mostra rimarrà aperta fino alle ore 20.30.

Inoltre per le scuole sarà possibile assistere ad una visita guidata specifica della mostra con successivo laboratorio di manipolazione (su prenotazione telefonando al numero 392 6664211).

Informazioni 392 6664211 - info@teatrodeldrago.it