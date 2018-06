La tragica vicenda di Federico Aldrovandi nel libro di Fabio Anselmo

Giovedì 14 giugno alle 20,45 c/o al Circolo Arci Dock61 in Via Magazzini Posteriori, 61 a Ravenna, il Gruppo dello Zuccherificio presenta il libro"Federico" di Fabio Anselmo (Ed. Fandango), il libro dedicato alla vicenda di Federico Aldrovandi, giovane studente ferrarese morto a 18 anni di asfissia posturale in seguito ai colpi ricevuti durante un fermo di polizia.

L'incontro è realizzato grazie alla collaborazione con Cgil Ravenna, Libera Ravenna, circolo Arci Dock61 e Amnesty International – gruppo 87 Ravenna.

Saranno presenti Fabio Anselmo (autore del libro e avvocato delle famiglie Aldrovandi e Cucchi) e Ilaria Cucchi (Presidente dell'associazione Stefano Cucchi Onlus). Modera Duccio Facchini (giornalista di Altreconomia e autore del libro "Mi cercarono l'anima. Storia di Stefano Cucchi" Ed. Altreconomia).