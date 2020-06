Burattini in scena per "La vendetta della strega Morgana"

Il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! approda al Museo Classis-Ravenna con "La vendetta della strega Morgana", uno spettacolo de I burattini di Mattia di e con Mattia Zecchi.

Sua Maestà Re Francesco ha indetto una grande festa per il matrimonio di suo figlio, il principe Ottavio, con la principessa Bianca figlia del re di Terrafelice e a corte sono stati invitati tutti i nobili del regno: conti e contesse, duchi e duchesse, marchesi e marchese, maghi e fate, tutto sotto la supervisione del Dott. Balanzone. Durante la festa si presenta a corte la Strega Morgana che, non essendo stata invitata all'importante evento, esige di conferire con il Re. Quest'ultimo però scaccerà da corte la strega, spiegandole che non è stata invitata a causa della sua cattiveria e della sua crudeltà. Il gesto scatenerà la rabbia della strega, che rapirà il principe per vendicarsi. Per salvare Ottavio servirà l'aiuto del nostro eroe Fagiolino che, armato del suo bastone, partirà alla ricerca della strega. Riuscirà Fagiolino a liberare il principe?

Spettacolo della tradizione emiliana con grande coinvolgimento di pubblico. Questo spettacolo è stato presentato alla consegna del Premio Nazionale "Benedetto Ravasio" a Bonate Sotto (BG) del 2010, e vincitore del Premio Nazionale "Le Figure del Futuro 2012" di Perugia.

Biglietto unico €7 bambini €5. È possibile acquistare i biglietti: Online sul sito www.classealchiarodiluna.it e presso la biglietteria dedicata al Museo Classis Ravenna - Parco archeologico di Classe, via Classense 29 dal lunedì alla domenica h.14-18 (anche ore 18-21 il giorno dello spettacolo) Per informazioni info@classealchiarodiluna.it telefono e whatsapp: 328 4815973.