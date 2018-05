La Vespa 125 festeggia i suoi 70 anni a Ravenna

Il Vespa Club Ravenna città d’arte ha organizzato in collaborazione con il Vespa Club Romagna il “Raduno Internazionale Registro Storico Vespa – 70 anni di Vespa 125 – Raduno registro storico la Bella in Mostra”.

L’evento si svolge da giovedì 7 a domenica 10 giugno a Ravenna, dove sarà anche possibile visitare la collezione Vespa Mauro Pascoli, denominata “La Bella in Mostra” allestita dal 2000 e visitabile nel centro commerciale MIR.

Nell’occasione si festeggiano i 70 anni della Vespa 125 con una manifestazione di risonanza internazionale dedicata interamente alla Vespa d’epoca e riservata a tutti i veicoli Piaggio costruiti dal 1946 al 1976.

Si stima che all'evento parteciperanno circa 250 persone, provenienti da 15 nazioni europee, oltre che da tutta Italia.

Nelle quattro giornate dedicate i partecipanti visitano, in sella alle loro Vespe d’epoca anche il territorio ravennate: il centro cittadino, i lidi, il forese e la zona delle valli.

La giornata di sabato 9 giugno è tra le più interessanti dell’evento: nel pomeriggio la piazza Kennedy ospita il: “Concorso d’eleganza” dove tutti i partecipanti sfilano sulla loro Vespa abbigliati d’epoca e una giuria, cui presenzia il presidente del Registro Storico Luigi Frisinghelli, si occupa di eleggere i vincitori, poi premiati durante la cena di gala della serata.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo evento – ha affermato l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – appassionante per gli amanti dei motori e per i collezionisti, ma non solo: la vespa è un simbolo del lifestyle italiano soprattutto all'estero. Il raduno richiamerà molti partecipanti da diverse regioni e nazioni, che trascorreranno a Ravenna un lungo e piacevole fine settimana esplorando il nostro territorio grazie ad affascinanti percorsi dalla costa all'entroterra”.

Gli organizzatori precisano che l’evento, nato con l’intento di far conoscere il territorio ai numerosi partecipanti e accompagnatori, non ha scopo di lucro e che l’eventuale ricavato sarà devoluto in beneficenza direttamente ad alcune realtà cittadine.

E’ stato il presidente del Vespa club, Mauro Pascoli, a iniziare 43 anni fa, a soli 15 anni, a collezionare modelli di Vespa, libri, riviste, miniature, modellini, poster e calendari, creando un museo che oggi vanta una collezione completa di questi motori ed è sempre per passione che ha voluto rendere il tutto visitabile gratuitamente al pubblico.

La collezione Vespa fa parte del circuito museale: “Terra di Motori – Motor Valley” ed è riconosciuta dai registri storici ASI e FMI, vanta inoltre visitatori da tutto il mondo appartenenti ai numerosi Vespa Club mondiali, ed è proprio ai loro gadget che è dedicata un’intera parete dell’esposizione in ricordo della loro visita.