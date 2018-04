La vita nel medioevo spiegata dal professor Giuliano Vitali

“Comportamenti e stile nel Medioevo” è il tema della conferenza che il professor Giuliano Vitali terrà giovedì 3 maggio alle 20.30 nel salone del Rione Nero in Via della Croce 14 nel centro storico di Faenza.

Sarà l’occasione per conoscere dettagliatamente come si svolgeva un corteo: scopi, motivazioni, chi partecipava e come si presentava in pubblico una persona in una città come Faenza nel quindicesimo secolo. Nel Medioevo ogni classe sociale aveva il suo ruolo nelle giornate di festa proclamate dalla Chiesa o dal Signore della città.

In parallelo, Vitali affronterà l’aspetto del vivere sociale e quotidiano in questo periodo storico, che vide nel suo secolo conclusivo nella città di Faenza la magnificenza della Signoria dei Manfredi, alle soglie dell’Età Moderna.

Giuliano Vitali, che accompagnerà la sua esposizione con immagini, è componente della “Deputazione per il Niballo”, il comitato scientifico di riferimento per gli aspetti di rigorosità storica e culturale delle manifestazioni legate al Palio; alla “Deputazione” spetta il compito di valorizzare la ricerca storica delle antiche tradizioni faentine, riferite alle attività cavalleresche e rionali, negli aspetti culturali, civili, militari, religiosi, di vita quotidiana o quant’altro.

L’ingresso alla conferenza di giovedì 3 maggio è libero e aperto a tutti. Informazioni allo 0546 681385 del Rione Nero, oppure scrivendo una mail a rionenerofaenza@libero.it