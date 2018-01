La voce dei Massimo Volume racconta il suo romanzo al Bronson cafè

Primo appuntamento culturale al nuovo Bronson Cafè di Madonna dell'Albero, giovedì 1 febbraio alle 21.00. Il locale di fianco al Bronson ospita una tappa della rassegna letteraria “Il Tempo Ritrovato” aprendo le sue porte, giovedì 1 febbraio, a Emidio Clementi, voce e fondatore di Massimo Volume, e ora metà del progetto Sorge. Clementi presenta "L'amante imperfetto", edito da Fandango Libri. Conduce la serata lo scrittore ravennate Stefano Bon. L'ingresso è gratuito.

Settimo libro della voce (e basso) dei Massimo Volume, è la storia autobiografica di una cruda formazione erotica, della scoperta di un piccolo tradimento e dell'insicurezza che questo porta nella vita del protagonista. Un libro coraggioso, difficile e intenso, scritto con lucidità e con la capacità di dissezionare fino al millimetro i turbamenti di un uomo in crisi.

La scoperta in gioventù di alcune foto pornografiche amatoriali in cui il padre partecipa a un'orgia di provincia è il terreno sul quale germoglia l'educazione sentimentale del protagonista-narratore, da una parte tormentato dal terrore di essere una “femminuccia” (biondo e delicato, con un fisico non virile) e dall'altra travolto da un desiderio erotico (e di conferma della propria virilità) insaziabile che si traduce in una promiscuità compulsiva praticata in club privé e locali per scambisti. Il ricordo di quella smania erotica, con il suo carico di mistero, si riproporrà con forza quando, non più giovane e ormai padre di famiglia, verrà a sapere di un insignificante tradimento sentimentale da parte della moglie: un semplice e innocuo bacio con uno sconosciuto. A quel punto e inaspettatamente crolla: la moglie e il suo tradimento diventano un'ossessione che lo fiacca e abbatte, rimettendo in discussione l'intera cornice della sua vita, così faticosamente costruita, e trasformandolo di nuovo nella femminuccia di quando era un adolescente insicuro.

Emidio Clementi (1967), scrittore e musicista, fondatore e voce del gruppo musicale Massimo Volume. Come scrittore ha esordito con la raccolta di racconti Gara di resistenza, a cui hanno fatto seguito i romanzi: Il tempo di prima; La notte del Pratello; L'ultimo dio e Matilde e i suoi tre padri. Nel 2012 per Playground ha pubblicato la raccolta di racconti La ragione delle mani, nel 2014 una nuova edizione di L’ultimo dio e nel 2016 una nuova edizione di La notte del Pratello.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com