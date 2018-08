La voce nera e graffiata di Fausto Leali alla Festa dell'Unità

Domenica 26 agosto, alle 21.00, sul palco centrale della Festa dell'Unità di Ravenna sale il grande Fausto Leali.

Il cantante, dall'inconfondibile voce graffiata, è reduce dal successo di Ora o mai più, il programma di Rai Uno condotto da Amadeus, il talent per cantanti “falliti” che lo ha visto in giuria a ricantare in duetto tutti i suoi principali successi.

Tra i suoi più grandi successi si distinguono A chi (1967), Deborah (1968), Angeli negri (1968), Io camminerò (1976), Io amo (1987), Mi manchi (1988) e Ti lascerò (1989).

Ingresso gratuito.