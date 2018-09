La "Wellness Valley" cammina: appuntamento anche a Faenza

Camminare insieme, ciascuno lungo la propria strada, ma con l’obiettivo condiviso di fare dello sport una pratica quotidiana per il proprio benessere fisico e mentale: è l’obiettivo dei 36 gruppi di cammino della Romagna che in occasione di #BeActive, la Settimana Europea dello Sport (23-30 settembre), hanno organizzato per giovedì 27 settembre Wellness Valley Cammina. All’evento, giunto alla sua seconda edizione, parteciperà anche il gruppo "Faenza passo dopo passo", che in simultanea con i gruppi delle altre città romagnole si metterà in cammino dalle ore 20.30.



A Faenza il punto di partenza della camminata è in piazza della Libertà, davanti alla Fontana monumentale, dove si farà anche ritorno dopo un percorso di circa 5,750 chilometri - il classico giro delle Bocche dei Canali - che toccherà corso Mazzini, via San Giuliano, piazza della Rocca, via Giovanni da Oriolo, via degli Insorti, via Canal Grande, via Firenze, viale Marconi e corso Matteotti.

La partecipazione è libera e gratuita



La Settimana Europea dello Sport è organizzata in Romagna con la partnership di Wellness Foundation.



