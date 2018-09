Laboratori e letture divertenti alla "Piazzetta dei bambini"

Incontri e laboratori dedicati ai più piccoli a Cervia nel fine settimana di Sapore di Sale. "La Piazzetta dei bambini in festival" è una manifestazione che vuole intrattenere un pubblico da 0 a 11 anni con l’obiettivo di promuovere il gioco e la lettura per bambini e ragazzi.

Il Festival chiude il cartellone di appuntamenti organizzati di piazza Pisacane dalla Libreria Bubusettete durante tutta l’estate e, grazie all’organizzazione delle cooperative Koiné e Corso Bacchilega, porterà in alcuni luoghi del centro storico incontri e laboratori.

Si comincia giovedì 6 settembre alle ore 21 in piazzetta Pisacane con l’incontro con l’autrice romagnola romagnola Elisa Mazzoli che racconterà «Noi», il libro illustrato da Sonia MariaLuce Possentini, premio Andersen illustratrice dell’anno 2017, e pubblicato per Bacchilega Junior. Una storia di amicizia e disabilità tra i ragazzi che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra tutti l’inserimento nella collezione internazionale IBBY Outstanding Books for Young People with Disabilities e il primo premio del XII Concorso per illustratori del “Premio Letteratura Ragazzi - Fondazione Cassa di Risparmio di Cento”.

Saranno dedicate ai laboratori le giornate di venerdì 7 e sabato 8 settembre. A partire dalle ore 17 e fino alle 22.30 gli educatori di Coop. Cadiai daranno vita ad incontri per bambini di tutte le età che, partendo dai libri, consentiranno ai partecipanti di costruire una casa sull’albero, strumenti musicali, disegnare e colorare animali immaginari, inventare libri e giocare con tanti materiali.

I laboratori saranno ospitati dalla libreria Bubusettete in piazzetta Pisacane, dalla Biblioteca comunale “Maria Gioia” di Cervia (partner dell’evento) e nel Giardino del Trucolo a fianco della chiesa di Santa Maria Assunta. La manifestazione si avvale della collaborazione del Consorzio Cervia Centro e del Consiglio di Zona Cervia Centro Malva sud, Per iscrizioni e informazioni ci si può rivolgere alla Libreria Bubusettete: tel. 391-1733112, e-mail libreriabubusettete@gmail.com, Fb LibreriaBubusettete.