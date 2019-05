"Le api, sentinelle del nostro ambiente" con La Grama

L'Associazione Culturale La Grama, in collaborazione l’Osservatorio Nazionale Miele e il Museo Etnografico di San Pancrazio, organizza per venerdì 31 maggio alle ore 21, presso il Museo della vita contadina di San Pancrazio in via XVII Novembre 2/a, un incontro dedicato alle api a cura di Alberto Contessi, presidente dell’Osservatorio Nazionale Miele, dal titolo “Le api, sentinelle del nostro ambiente”, con la partecipazione di Roberto Pasi (inventore).

Al termine della serata degustazione con miele, formaggio e pere offerto dall’Osservatorio Nazionale e da La Grama.

Per Informazioni:

Associazione Culturale "La Grama"

Tel. 349 7881929

Email vitacontadina@alice.it