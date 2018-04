Le biciclette "invadono" la città con uno spettacolo ambulante

Con l’arrivo della Primavera le biciclette tornano protagoniste della vita di Cervia. Per l’occasione Primavera Marittima, la rassegna di eventi che per tutto aprile colora la città, celebra le due ruote nel weekend del 7 e 8 aprile.

Esibizione clou dell’evento è la rievocazione itinerante del gruppo ciclo storico “I Caenassi”, con 25 figuranti in bicicletta che mettono in scena uno spettacolo ambulante, per mostrare come un tempo la bicicletta non fosse solo un oggetto di passatempo, ma un vero e proprio strumento al centro della vita delle comunità. Dal centro storico al viale Roma fino al Borgomarina i cicli storici sciamano per la città, riportando in vita la cultura e le tradizioni di un tempo in fondo non così distante.

A ciò si aggiungono gli immancabili mercatini, spettacoli e animazione con Alice, il Bianconiglio e i loro compagni che rallegrano il centro. Inoltre tornano a grande richiesta i laboratori creativi rivolti ai bambini e la Baby Area in Piazza con giochi in legno, gonfiabili, truccabimbi e palloncini.

Primavera Marittima non si ferma però qui. Infatti fino al 29 aprile il centro di Cervia cambia volto ogni weekend. Il 14 e 15 aprile ci si diverte invece tra musica country, balli e l’inatteso torneo di calcetto tra le squadre dei bar di Cervia, in uno speciale campo allestito al centro di Piazza Garibaldi.

Il 21 e 22 trova invece spazio la storia con Antichi Mestieri, che grazie a tanti figuranti riporta in scena i mestieri di un tempo, dal Medioevo ad oggi, a cui si aggiunge un vero campo arcieri e la ricostruzione di un campo militare storico.

Infine le celebrazioni della primavera si chiudono il 28 e 29 aprile con la Festa Sarda: occasione in cui il Popolo dei Quattro Mori si riunisce per festeggiare tra spettacoli folkloristici e sapori tipici. Il 29 aprile arriva inoltre l’ultimo appuntamento prima dell’estate di “A Spass par Zirvia”, il tradizionale mercatino dell’artigianato e del gusto che passa la palla ai mercatini estivi che cominceranno già da fine maggio.