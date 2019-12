Le canzoni di Natale "invadono" il centro con l’orchestra della scuola Montanari

Lunedì 23 dicembre, dalle ore 12,45 alle ore 13,15, l’orchestra del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado “M. Montanari” di Ravenna invade piazza del Popolo e il Mercato Coperto per augurare alla cittadinanza ravennate i migliori auguri per un sereno Natale.

Si tratta di una vera e propria invasione pacifica quella dell’orchestra della Montanari che raggiunge la piazza centrale di Ravenna per suonare alcune delle più famose musiche natalizie sotto l’albero di Natale per poi proseguire fino al Nuovo Mercato Coperto, dove replicherà gli auguri musicali.

“Un traguardo importante che rappresenta anche il primo passo verso un lungo cammino didattico che arricchisce la proposta formativa della nostra scuola e della nostra città”. Così dicono i docenti del musicale di via Aquileia, Claudio Bondi (docente di Tromba e referente del corso), Mauro Vergimigli (Sassofono), Tiziana Stanzione (flauto), Nicoletta Pasini (pianoforte) e Jacopo Rivani (tromba) che vedono in questa scuola e nella formazione musicale la soluzione per lavorare su tematiche sempre molto attuali come inclusione, rispetto *affinare la capacità di attenzione e concentrazione* oltre a creare futuri musicisti e ottimi ascoltatori.

La scuola Montanari dall’anno 2019/2020 è ufficialmente una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, grazie all’inserimento nella pianta organica di diritto delle cattedre di Tromba, Sax, Flauto e Pianoforte.