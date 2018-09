"Le case raccontano la Stampa Clandestina" a Conselice

Dopo i successi di "Nastri Rossi" e "Baciami e portami a votare!", la compagnia teatrale del Caffè delle ragazze torna con un nuovo spettacolo inedito dal titolo "Le case raccontano la Stampa Clandestina". Da un lavoro di indagine e ricerca a cura degli autori Filippo Giberto e Milena Morelli, per la prima volta vengono presentate al pubblico le storie della Resistenza, da un punto di vista insolito ed originale: quello delle case che hanno assistito ai principali fatti, come protagoniste e allo stesso tempo spettatrici di un mondo in rapido cambiamento. Bologna, Conselice, Lavezzola, Massa Lombarda, Milano fanno da sfondo agli eventi narrati. L’evento, realizzato a cura di Caffè delle ragazze in collaborazione con Comune di Conselice e ANPI.

"Nel 2010 Conselice fu riconosciuta medaglia di bronzo al merito civile, per l'attività di Stampa e diffusione clandestina perpetrati durante il Secondo Conflitto Mondiale per la Lotta di Liberazione" dichiara Paola Pula, Sindaco di Conselice "Accogliamo con grande piacere questo spettacolo nel programma 2018 per le celebrazioni del Monumento alla Stampa Clandestina e alla Libertà di Stampa".

"ANPI ha il compito di valorizzare il contributo portato da partigiani e antifascisti alla causa della Libertà" aggiunge Paola Roccati, ANPI Conselice "Per dare il giusto risalto ai contenuti di questo spettacolo, abbiamo voluto coinvolgere anche ANPI Provnciale di Ravenna e ANPI Niguarda di Milano, i cui territori sono protagonisti degli eventi narrati".

"Siamo orgogliosi del lavoro di squadra che ha portato alla realizzazione di quest'opera teatrale" conclude Giovanna Verlicchi, Presidente dell'Associazione Caffè delle ragazze "Ringrazio gli autori, gli oltre 20 interpreti non professionisti in scena, i nostri fotografi e musicisti: una comunità che si mobilita per ridare luce al passato e tramandare una memoria collettiva".

Ingresso a OFFERTA LIBERA senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info: pagina fb Le case raccontano - spettacolo teatrale

Spettacolo teatrale inedito - Prima rappresentazione

LE CASE RACCONTANO LA STAMPA CLANDESTINA

Teatro Comunale - CONSELICE (RA)

5 OTTOBRE 2018 - ore 21.00