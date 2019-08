Le colonne sonore di Priscilla Casadei e Simone Basti

Prosegue la quarta edizione dei Concerti in pineta denominata "In Canto della natura".

Mercoledì 7 agosto, alle ore 17 30, all’ingresso della pineta di Milano Marittima in prossimità dello Stadio Dei Pini Germano Todoli, si svolge il concerto del Duo musicale Priscilla Casadei (voce) e Simone Basti (pianoforte) che presentano "Colonne sonore in concerto", un viaggio musicale fra le più belle canzoni tratte dalle colonne sonore più famose dei film.

L’ingresso al concerto è gratuito.