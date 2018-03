Le eccellenze made in Italy del Vialetto degli Artisti

Con l'arrivo della primavera riprendono le esposizioni del Vialetto degli Artisti di Milano Marittima che ripartono in occasione del ponte di Pasqua, da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile dalle 11.00 alle 18.30.

Una manifestazione ormai attiva sul territorio da 3 anni, volta alla valorizzazione delle eccellenze dell'artigianato, dell'arte e del design “Made in Italy”. Potremmo così scoprire, lungo il Canalino, curiosando tra una bacheca e l'altra, manufatti preziosi, unici e di qualità, creati dalle mani e dal cuore di talentuosi artisti e artigiani tra cui: le “Tartaferro” della ceramista Maria Laura Caranti, piccole sculture in ceramica e ferro a forma di tartaruga, dipinte a mano, le stampe naturali create da Luca Canti e Roberto Magnani attraverso l'utilizzo di fiori e piante, le originali composizioni floreali di Chiara Astolfi realizzate con l'antica arte giapponese del kokedama.

In esposizone anche collages artistici, mosaici contemporanei, creazioni di design e green-design. Viene inoltre allestita una mostra d'arte curata dalla pittrice ravennate Sabina Morgagni dal titolo “Teatrino Acrilico” che segue gli orari dell'evento. Il secondo appuntamento della stagione primaverile è in programma dal 29 aprile al 1° maggio (orari 11.00/18.30). L'evento è realizzato dal Comune di Cervia in collaborazione con all'Associazione Culturale Rete Creativa. Per informazioni associazioneretecreativa@gmail.com o link diretto all'evento https://www.facebook.com/events/1867090503309615/