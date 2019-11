Le eroiche imprese di Gino Bartali raccontate dalla nipote del grande ciclista

Sabato 9 novembre alle 15.30 la Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo ospita l'evento pubblico "Bartali campione di umanità". A ripercorrere le eroiche imprese del celebre ciclista è la nipote Gioia Bartali, che racconta di come il nonno si sia distinto nello sport come nella vita, in particolare durante la Seconda guerra mondiale, aiutando centinaia di ebrei a mettersi in salvo.

"Abbiamo pensato, insieme a tutto il corpo docente della scuola, di organizzare questo evento perché riteniamo sia importante a fini educativi dare rilievo a persone che, come Bartali, hanno saputo coniugare l’amore per lo sport a quello per gli altri e la vita - sottolinea Cinzia Arrigoni, direttrice della Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo -. La sua celebre frase ‘Il bene si fa ma non si dice. E certe medaglie si appendono all’anima e non alla giacca’ è ricca degli stessi valori che caratterizzano il percorso educativo portato avanti dalla nostra scuola e ispirato al metodo salesiano di Don Bosco. Il nostro obiettivo è quello di formare persone capaci, dotate di empatia ed altruismo verso chi è in difficoltà e ricordare uomini di valore come Bartali ci aiuta in questa importante missione".

L’iniziativa, gratuita, è aperta a tutta la cittadinanza e si terrà all’interno della palestra della Scuola, a Lugo in via Torres 35.