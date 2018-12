Le feste di Natale alla Rocca di Riolo: horror escape, giochi e laboratori

La Rocca di Riolo Terme non si ferma durante le feste e ci accompagna con tante attività da Natale all'Epifania.

Venerdì 21 dicembre alla Rocca di Riolo torna ”Chi ha ucciso Freddy?”, l’appuntamento con Rocca Horror Escape, una escape room ambientata nelle sale della Rocca alla scoperta di un mistero. I partecipanti avranno un’ora di tempo per risolvere gli enigmi e trovare l’uscita. La serata ha un costo di 10 euro a partecipante e la prenotazione è obbligatoria.

Domenica 23 dicembre alle ore 15.00 continuano i laboratori per i più piccoli dedicati al Natale. Pasta, brillantini, materiale da riciclo e carta colorata per dar sfogo alla fantasia. Il laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso al museo e la prenotazione è consigliata.

Il giorno di Natale la Rocca sarà chiusa ma riaprirà il 26 dicembre straordinariamente dalle 14.30 alle 18.30, con la visita guidata delle ore 15.00 “Alla corte di Caterina” in compagnia di Caterina Sforza in persona. La visita ha un costo di 5 euro a partecipante ed è consigliata la prenotazione.

Giovedì 27 dicembre alle ore 21.00 appuntamento con “Notte al Castello… Christmas edition”, un’intera notte da trascorrere nelle sale della Rocca tra cacce al tesoro e letture animate. Il costo a bambino è di 16 euro ed è obbligatoria la prenotazione.

Sabato 29 dicembre alle ore 15.00 continuano i laboratori creativi per bambini, con Rocca creativa… addobbi in argilla. Il laboratorio ha un costo di 5 euro a bambino ed è consigliata la prenotazione.

Domenica 30 dicembre alle ore 15.00 “Caccia al tesoro di fine anno” per bambini e ragazzi nelle sale della rocca sforzesca. Il costo dell’attività è di 5 euro a partecipante ed è consigliata la prenotazione.

Il Capodanno alla Rocca di Riolo è Happy New year & Happy Family! Dalle ore 21.00 giochi, laboratori e molto altro in attesa del nuovo anno in famiglia. Il costo è di 5 euro a componente familiare ed è obbligatoria la prenotazione.

Il 1 gennaio 2019 la Rocca sarà aperta dalle ore 14.30 alle 18.30.

Sabato 5 gennaio alle ore 15.00 laboratorio creativo per i più piccoli dedicato all’Epifania, costruendo insieme la propria calza della befana. L’attività è compresa nel biglietto di ingresso ed è consigliata la prenotazione.

Il 23, 26 e 30 dicembre, alle ore 10.00, si può visitare il tratto storico della Grotta del Re Tiberio. Il percorso è dedicato alla scoperta dei segreti custoditi da migliaia di anni all’interno della grotta. L’esperienza comprende un’introduzione sul Parco della Vena del Gesso Romagnola, con particolare attenzione alle sue fasi di formazione, al fenomeno del carsismo e agli aspetti storici e geologici del territorio.

La prenotazione è obbligatoria e il costo a persona è di 6 €.