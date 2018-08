Le future stelle di Brodway cantano sotto le stelle di San Lorenzo

Venerdì 10 agosto alle ore 21.15 in Piazza San Francesco a Ravenna si tiene il terzo appuntamento della rassegna Sotto le Stelle di Galla Placidia dal titolo Future Stelle.

Per l’occasione una ristretta cerchia di cantanti provenienti dalle più prestigiose scuole di musica di New York come la Juillard e la Manhattan School of Music si cimenterà nel grande repertorio lirico con arie di Puccini, Verdi e Rossini oltre a brani tratti dai più celebri musical di Broadway come Cats, West Side Story, Porgy & Bess.

Il concerto è ad ingresso libero ed è organizzato da Ensemble Mariani per conto dall’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna in collaborazione con la fondazione Classic Lyric Arts di New York e l'Accademia Lirica Voci nel Montefeltro di Novafeltria.