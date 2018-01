Le giovani voci in gara per il "Pavone d'Oro"

Prende il via giovedì 8 febbraio, l'edizione 2018 del Pavone D'oro, il concorso canoro riservato agli under 18, ideato da don Italo Cavagnini nel 1969. Più di 120 i bambini e ragazzi coinvolti che salgono sul palco, tra cantanti del Coro delle Voci Bianche, partecipanti singoli e duetti e, per il secondo anno consecutivo, un'intera classe di terza elementare della scuola Martiri di Cefalonia di Faenza, per un totale di 69 canzoni in gara.

Sono numerosissimi i partecipanti iscritti alla categoria C: sono infatti 27 i cantanti dai 15 ai 18 anni che si contendono il piatto del 38° Pavone d'Oro, cosa che ha indotto gli organizzatori di ammettere ben 8 cantanti appartenenti a questa categoria alla finalissima che si svolge sabato 17 febbraio al Teatro Comunale Masini. Per le altre categorie invece saranno 6 i finalisti per la categoria A (bambini fino ai 9 anni), 3 della cat. B1 (bambini dai 10 ai 12 anni),3 per la cat. B2 (13-14 anni) per un totale di 20 canzoni in finale.

Tutti i partecipanti sono accompagnati dal vivo da due band, dal Coro delle Voci Bianche del Pavone d'Oro e dal "coro dei grandi" formato da cantanti e vincitori usciti dalle passate edizioni del concorso. Resta come sempre segreto fino all'ultimo il tema della manifestazione legato a un cartone o film d'animazione che colora, attraverso una regia multimediale, il palco della 38° edizione.

I giovani partecipanti alla kermesse canora arrivano in prevalenza da Faenza e dintorni, ma anche da tutto il territorio limitrofo (Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Forlì), mentre la più lontana è una bimba di 12 anni di Pordenone. Quest'anno l'organizzazione ha deciso di ammettere tutte le richieste per far salire sul palco più partecipanti possibili e far conoscere a tutti uno dei concorsi più longevi e caratteristici della zona.

Dall'8 al 10 febbaio 2018 le semifinali al Teatro S. Giuseppe e sabato 17 febbraio la finale al Masini. Spazio, come ormai da tradizione, anche per le giovani band con il Pavone Rock, previsto per lunedì 12 febbraio 2018 presso il Cinema-Teatro Europa. Media Partner anche quest'anno Rcb, radio ufficiale della manifestazione. Il 36° Pavone D'oro è reso possibile grazie al sostegno di Clai, Credito Cooperativo Ravenna Forlivese e Imolese, Conad, Confartigianato, Avis e Caffè Poli.

INFO: info@ilpavonedoro.it